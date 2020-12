Лека атлетика Дуплантис беше избран за "Спортист на Швеция" за 2020 г. 01 декември 2020 | 18:28 Прочетена 152 0



копирано





"Наградата се присъжда за серия от постижения на исторически висоти", обяснява журито решението си.



"Чувствам се чудесно. Страхотно е", каза Дуплантис от Луизиана, където се подготвя в момента.



"През 2018 година също бях номиниран, но не успях да спечеля наградата. Да успея сега е чест за мен. През годината скачах много добре и много високо", посочи още лекоатлетът.



View this post on Instagram A post shared by Mondo Duplantis (@mondo_duplantis) Освен световните рекорди на открито и закрито, Дуплантис успя да премине магическата граница от 6 метра на 10 състезания през тази година, което е правено единствено от легендата Сергей Бубка.

През февруари Дуплантис постави световен рекорд в зала от 6,17 метра, а осем дни по-късно го подобри с един сантиметър. През септември той преодоля 6,15 метра на открито в Рим, като така подобри постижението от 1999 година на Бубка.



Освен Дуплантис, за златния медал на "Свенска Дагбладет" тази година бяха номинирани хокеистът Виктор Хедман, футболистът Златан Ибрахимович, както и състезателките по ски бягане Фрида Карлсон и Лин Сван.





Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели наградата за "Спортист на Швеция", която се присъжда ежегодно от местния вестник "Свенска Дагбладет"."Наградата се присъжда за серия от постижения на исторически висоти", обяснява журито решението си."Чувствам се чудесно. Страхотно е", каза Дуплантис от Луизиана, където се подготвя в момента."През 2018 година също бях номиниран, но не успях да спечеля наградата. Да успея сега е чест за мен. През годината скачах много добре и много високо", посочи още лекоатлетът.През февруари Дуплантис постави световен рекорд в зала от 6,17 метра, а осем дни по-късно го подобри с един сантиметър. През септември той преодоля 6,15 метра на открито в Рим, като така подобри постижението от 1999 година на Бубка.Освен Дуплантис, за златния медал на "Свенска Дагбладет" тази година бяха номинирани хокеистът Виктор Хедман, футболистът Златан Ибрахимович, както и състезателките по ски бягане Фрида Карлсон и Лин Сван. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 152

1