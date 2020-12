Луческу: Дайте време на Пирло

Наставникът на Динамо (Киев) Мирча Луческу изрази своята подкрепа към колегата си начело на Ювентус Андреа Пирло преди мача между двата отбора в Шампионската лига. Както е известно, легендарният халф дебютира в професионалния футбол именно под негово ръководство.

"В първия мач Юве ми направи добро впечатление. Той беше оспорван, но индивидуалните играчи на Юве направиха разликата и загубихме с 0:2. Голям отбор като Ювентус разполага с два състава. Точно затова предупредих моите футболисти, че дори и да са се класирали за следващия кръг, те ще са си същите както винаги. Съставите на Юве и Барселона са изградени, за да печелят винаги, особено в Шампионската лига.

Dynamo Kyiv manager Lucescu: “Give him [Pirlo] time. In Italy we talk too much, and the coach always becomes the scapegoat. Pirlo is a young coach; he has to deal with a dressing room full of great players and therefore lives a delicate situation.” [TMW] #juvelive