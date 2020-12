Пирло: Въобще не съм притеснен

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло заяви, че не изпитва никакво притеснение след равенството 1:1 с Беневенто в изминалия кръг на Серия "А".

"Не мисля, че казах чак толкова силни думи след мача с Беневенто. Трябва да имаме повече желание, за да постигнем резултат и да контролираме мача по по-добър начин. Не смятам, че бях груб, това е просто факт. Утре ще излезем с най-добрите играчи на терена, защото всички двубои са важни. Въпреки това, Хуан Куадрадо и Данило може да получат почивка, тъй като играха в доста срещи. Въобще не съм притеснен. Мачът в Беневенто трябваше да бъде спечелен. Не бяхме добри в решаването на двубоя, а те го завършиха добре. Случват се такива неща. Анализирахме мача и ще се опитаме да се подобрим и да се поучим от грешките, които направихме.

@Pirlo_official: "When you win everything is fine, when you don't, problems arise that may not even exist. We are working well to improve."#JuveDynamo #JuveUCL