Испания Евертън ще опита да вземе защитник от Барселона 01 декември 2020 | 14:12 - Обновена Прочетена 296 0



копирано





Според "Мундо Депортиво" каталунците са склонни да се разделят с бранителя. Клубът иска да намали разходите си и премахването на заплатата на Юмтити е стъпка в тази насока. В Барса дори са готови да преговарят за по-малко от исканите 12 милиона евро за негова продажба.



Everton eye transfer for Samuel Umtiti with Barcelona ready to slash £10.7m asking price to offload £75k-a-week flop https://t.co/UO88F0iVDA — The Sun - Everton (@SunEverton) December 1, 2020 Евертън ще се опита да привлече защитника на Барселона Самюел Юмтити през януари. Френският национал беше контузен и този сезон не е играл нито минута.Според "Мундо Депортиво" каталунците са склонни да се разделят с бранителя. Клубът иска да намали разходите си и премахването на заплатата на Юмтити е стъпка в тази насока. В Барса дори са готови да преговарят за по-малко от исканите 12 милиона евро за негова продажба. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 296

1