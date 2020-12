Баскетбол Везенков се завърна в игра за Олимпиакос 01 декември 2020 | 12:02 - Обновена Прочетена 54 0



Срещата се игра в Двореца на мира и дружбата, а преди началото й ръководителите на двата отбора направиха дарения, свързани с борбата срещу COVID-19.

Везенков започна като титуляр и остана в игра 18 минути. Той се отчете с 4 точки, 3 борби и 3 асистенции.

Йоргос Принтезис стана най-резултатен с 20 точки, Хасан Мартин добави 14, Янулис Ларендзакис и Костас Слукас добавиха по 12, Василис Спанулис завърши с 11 и 6 асистенции.



Любопитното е, че Олимпиакос вкара 27 от 28-те си опита при стрелбата за две точки за впечатляващите 96%.

