ММА Иван Щирков: Никога повече няма да ходя в UFC 01 декември 2020



Щирков, който е по-известен като Уралския Хълк призова UFC да го освободят, а впоследствие те го направиха, след като USADA го наказа за две години. Иван отиде в RIZIN, където нокаутира Ким и увеличи серията си на 16-0-1 в клетката.



В края на миналата година той подписа с руската организация RCC и дебютира със загуба от Еномото. През февруари тази година Щирков се завърна с победа над Пастернак и така статистиката му е 17-1-1 в ММА. След по-малко от две седмици го чака сериозен тест, но той е готов. Ето какво сподели Иван преди голямата битка:



“Подготвяхме се за битката в Дагестан. Не успяхме да се засечем с Исмаилов. Имаше идеи да запишем нещо заедно, но очевидно е вярно, че и двамата имахме много тежка подготовка. От една страна съм поласкан, че Мага подхожда към това толкова сериозно, дори не самият Исмаилов, а неговият екип.



Направих всичко, за да бъда в най-добрата форма. Да, подготовката беше колосално различна от предишните. Започнах да работя с друг треньор по ММА, всеобхватно. Отидох на тренировъчния лагер в Дагестан, имах много спаринги, както борба, така и други тренировки. Никога досега не съм правил толкова много специална работа.



Няма да се бия повече в средна категория. Ако остана дългосрочно в ACA, то тогава имам интерес към титлата в полутежка категория. Вече не мисля за UFC. Това вече е забравено. Опитах - не се получи. По една или друга причина това означава, че така е трябвало да стане. Понякога искате да контролирате всичко, но не винаги се получава. И защо да се занимавам с това? Само ще се съсипя още повече в психологически план.

Никога не съм имал амбиции за UFC. Вероятно общественият натиск е изиграл по-голяма роля. Мислех, че няма да загубя нищо, но се оказа, че загубих. Емоционално и психологически, това е сигурно. Но нищо, оцеляхме и ще продължим напред.”



