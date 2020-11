НБА Тим Дънкан през 2001-ва: Никога няма да спечелим с европейски плеймейкър 30 ноември 2020 | 15:14 - Обновена Прочетена 250 0



Тони Паркър обаче разкри интересни подробности около пристигането си в Сан Антонио. Избраният под №28 от "шпорите" в Драфта през 2001-ва сподели в новата си книга "Tony Parker: Beyond All of My Dreams", че е трябвало да доказва много на тогавашния лидер на отбора - MVP на Финалите от 1999-а Тим Дънкан, който се разочаровал, че Сан Антонио избира "европейски плеймейкър".

Отборът на Сан Антонио винаги ще бъде свързван с легендарното трио Тим Дънкан - Тони Паркър - Ману Джинобили. Тримата бяха основните фигури в състава на великия старши треньор Грег Попович почти две декади, като помогнаха на тексасци да обогатят колекцията си от трофеи и да прибавят 4 титли от НБА през новия век.Тони Паркър обаче разкри интересни подробности около пристигането си в Сан Антонио. Избраният под №28 от "шпорите" в Драфта през 2001-ва сподели в новата си книга "Tony Parker: Beyond All of My Dreams", че е трябвало да доказва много на тогавашния лидер на отбора - MVP на Финалите от 1999-а Тим Дънкан, който се разочаровал, че Сан Антонио избира "европейски плеймейкър". "Най-важното нещо за мен бе да покажа на Поп и Дънкан, че заслужавам да бъда в Сан Антонио. Бях наясно със съмненията на Тим, когато Спърс ме избраха в Драфта. Той бе разочарован, че отборът е изтеглил европеец: "Защо избрахме европейски плеймейкър? Никога няма да спечелим титла с такъв играч". В началото на новото хилядолетие беше рисково да се довериш на нещо различно от американски пойнт гардове. Технически, аз бях първият им сериозен проект, тъй като Ману Джинобили пристигна, когато бе на 25 години и вече бе спечелил Евролигата", пише Паркър в автобиографията си



