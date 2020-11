Марк Кюбан: Дончич притежава харизмата на Меджик Джонсън

Собственикът на Далас Маверикс Марк Кюбан засипа със суперлативи своята звезда Лука Дончич. Словенецът се превърна в един от най-добрите играчи в НБА и в момента е ранният фаворит за най-ценната индивидуална награда в Лигата през следващия сезон - "Най-полезен играч". Кюбан дори сравни плеймейкъра с легендата на Лос Анджелис Лейкърс Меджик Джонсън.

"Лука може да намери правилния човек в точното време. Той вече се доказа като играч за ключовите моменти. Би поемал отговорността срещу всеки и по всяко време. Дончич е страхотен съотборник и забавно хлапе. Той е като Меджик (Джонсън), защото умее да повдига духа на отбора само с една усмивка. Притежава абсолютно същата харизма като тази на Меджик", сподели собственикът на Далас.

A year ago today, Luka Doncic dropped 41 Pts & 10 Ast in Houston.



He makes it look effortless. pic.twitter.com/zacDcr1lFQ