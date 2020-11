НБА ЛА Клипърс приютява отхвърлен от Шарлът 30 ноември 2020 | 11:58 Прочетена 316 0



Както е известно, "стършелите" се лишават от услугите на французина, за да разполагат с финанси за привличането на Гордън Хейуърд, който подписа за 4 години и $120 милиона с отбора на Майкъл Джордан. Батум тъкмо бе активирал опцията си за следващия сезон, чрез която трябваше да получи $27 милиона от Шарлът, но сега клубът ще изплати дължимото му на три разноски - по $9 милиона на година.

OFFICIAL: We have waived forward Nicolas Batum.



: https://t.co/cWWTEoDKDY pic.twitter.com/1FKtNqQURO — Charlotte Hornets (@hornets) November 29, 2020

Лос Анджелис Клипърс е на прав път да добави още едно ново попълнение в състава си. Това е свободният агент Никола Батум, който планира да подсили състава на Тайрон Лу, след като детайлите по освобождаването му от Шарлът Хорнетс бъдат финализирани, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". Както е известно, "стършелите" се лишават от услугите на французина, за да разполагат с финанси за привличането на Гордън Хейуърд, който подписа за 4 години и $120 милиона с отбора на Майкъл Джордан. Батум тъкмо бе активирал опцията си за следващия сезон, чрез която трябваше да получи $27 милиона от Шарлът, но сега клубът ще изплати дължимото му на три разноски - по $9 милиона на година. През миналия сезон 32-годишното крило регистрира средно по 3.6 точки, 4.5 борби и 3.0 асистенции в 22 мача от редовния сезон. Това бе статистически най-слабата му година изобщо. В кариерата си е изиграл 789 двубоя в НБА със средни показатели от 11.6 точки, 5.2 борби и 3.8 асистенции.



