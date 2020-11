Донарума: Искам да остана в Милан задълго

Вратарят на Милан Джанлуиджи Донарума за пореден път изрази желание да остане в клуба, въпреки че все още не е подновил договора си, който изтича след края на сезона.

"Агентът ми ще говори с клуба, няма никакъв проблем. Искам да остана в Милан задълго, но ще видим какво ще реши клубът. Искам да се възползвам от настоящия момент възможно най-дълго. Победите носят ентусиазъм, но също така ние сме колектив, който наистина се наслаждава на времето ни заедно. Това е важен елемент за досегашните ни успехи. Искаме да продължим по този начин", коментира Донарума преди мача с Фиорентина, спечелен с 2:0.

Франк Кесие, който днес вкара една дузпа и изпусна друга, е категоричен, че ще изпълни и следващия наказателен удар за "росонерите". "Отбелязах една и пропуснах една, но следващата аз ще я изпълня. Какво ни каза Стефано Пиоли във видеоразговора след мача? Той поздрави отбора, беше много доволен, мачът беше доста важен. Направихме силен старт, Фиорентина трябва да бъдат атакувани и ние веднага вкарахме два гола. Нямаме твърди титуляри, а дълбок състав и който излиза на терена, доказва, че заслужава да играе. За мен не е проблем с кого играя. Харесва ми да си партнирам с Исмаел Бенасер, Сандро Тонали и Раде Крунич. Днес дадох 150% от себе си, както правя във всеки един мач", заяви халфът.

