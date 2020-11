Бонера: Това е още едно малко парче в нашия голям пъзел

Треньорът на Милан в днешния мач Даниеле Бонера остана доволен от отборния дух и представянето на играчите си при победата с 2:0 над Фиорентина. Той също така не спести похвалите си за своите футболисти.



"Виждам поредното малко парче, което да поставим в този голям пъзел, който започнахме преди известно време. Знаехме, че ще имаме трудности, но действахме и реагирахме като големия отбор, какъвто сме ние. Трябва да се концентрираме върху всекидневната ни работа. Знаем, че това е единственият начин да останем на върха до самия край. Ако намалим интензитета, няма да стигнем доникъде. Трябва да мислим мач за мач. Ако гледаме твърде напред, може да си навлечем проблеми. Треньорството? Победите са хубави и като играч, и като наставник. Това преживяване е страхотно за мен, но всички ние се надяваме Стефано Пиоли да се върне възможно най-скоро. Това е път, в който имам още много за развитие.

Колективът е прекрасен. Имахме видеоразговор с Пиоли не само на терена, но и в съблекалнята. Той е с нас през цялото време и следи всяка една тренировка. Израстнахме, защото се наслаждаваме на работата, предизвикателството и времето, което прекарваме заедно. Това ни свързва с шампионския Милан. Доволен съм от представянето, но най-вече от отборния дух. Десният ни фланг работи добре и сме доволни, защото играчите ни там отговарят на изискванията на играта ни и са удовлетворяващи. Алексис Салемакерс притежава големи технически качества и работи много добре с Давиде Калабрия, който вече вярва в себе си много повече и това прави разликата.

Знаехме, че опитът на Симон Кяер ще е от ключово значение, когато го взехме през януари. Той е лидер и истински човек. Съгласни сме с физическите и човешките качества на Златан Ибрахимович, които правят разликата, но тук има специални момчета. Преди мача им казах, че съм горд да ги тренирам. Не знам кой ще бие следващата дузпа, те ще си решат. Сандро Тонали е момче, което много се старае, днес сме доволни от него. Говорим си с него често, трябваше да разбере идеите на Пиоли. Отне му време, но никога не сме се съмнявали в важността на играча.

Наясно сме със значимостта на Франк Кесие, той я показва в много мачове. Прекалено е важен по отношение на качеството. Мислехме, че е физически силен футболист, но той се подобри и в играта с топка. Понякога пробваш два удара, а вкарваш три гола, но днес Хакан Чалханоглу нацели греда. Неговият принос е отвъд нормалното. Направи невероятен мач, той винаги е позитивен. Джанлуиджи Донарума е различен играч, шампионите като него правят подобни мачове. На Джиджо винаги може да се разчита, като го доказа и днес ", заяви Бонера след мача.