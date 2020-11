Художествена гимнастика Боряна Калейн завърши четвърта в многобоя на Европейското, Тасева седма 29 ноември 2020 | 18:08 - Обновена Прочетена 168 0



Българките Боряна Калейн и Катрин Тасева заеха съответно четвърто и седмо място в многобоя при жените на 36-о европейско първенство по художествена гимнастика в Киев (Украйна). Калейн зае четвъртата позиция, като до последно се бореше за медал, но изпускането на бухалка в последното й изпълнение практически я лиши от място на почетната стълбичка. Тя събра сбор от 95.300 точки (24.000 на обръч, 25.250 на топка, 23.200 на бухалки и 22.850 на лента). 2019 European bronze medallist with ribbon Boryana Kaleyn (BUL) is ready for this all-around final! pic.twitter.com/PQIRQZ8U96 — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 29, 2020 Катрин Тасева остана седма със сбор от 92.150 точки (25.050 за обръч, на който след контестация, подадена от щаба беше оценен с 0.750 повече, първоначалната оценка бе 24.300, 23.200 на топка, 22.100 на бухалки и 21.800 на лента). Форматът на този шампионат е само многобой при жените, без финали на отделните уреди. Като цяло и двете българки имаха грешки, но медалистките си изиграха своите композиции отлично и заслужено се окичиха с медалите. It's always a party when Katrin Taseva steps onto the carpet pic.twitter.com/WlJ8MAmFnQ — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 29, 2020 Нарушената подготовка, дългото спиране на тренировъчния процес, контузията на Боряна Калейн, грипът, който Катрин Тасева изкара, оказаха огромно влияние, което не бива да служи като оправдание. Такава беше ситуацията през тази трудна 2020 година. Момичетата на Израел и Беларус не си нарушиха тренировъчния процес и това се видя в цялостното им представяне. Абсолютна европейска шампионка стана Линой Ашрам от Израел със 100.900 точки, втора се класира Алина Гарнаско от Беларус със същия сбор, а трета е втората представителка на Беларус Анастасия Салос с 96.500 точки. В многобоя участваха само 25 гимнастички. The SmartScoring Shooting star award goes to … Linoy Ashram

https://t.co/f1V3PmlVdz pic.twitter.com/27tpku92OO — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 29, 2020 Отборът на Израел зае първо място е неофициалното класиране по медали. Гимнастичките на тази страна спечелиха три златни, три сребърни и един бронзов медал. На второ място е Украйна с три златни, два сребърни и едно бронзово отличие, а на трето Беларус с 1-2-2. Linoy Ashram does it ... European Champion!!!! pic.twitter.com/LSXAnS8kEj — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 29, 2020 крайно класиране в многобоя при жените:

1. Линой Ашрам (Израел) - 100.900 точки (26.500 на обръч, 25.450 на топка, 26.200 на бухалки, 22.750 на лента)

2. Алина Гарнаско (Беларус) - 100.900 точки (25.350, 26.000, 26.550, 23.000)

3. Анастасия Салос (Беларус) - 96.500 точки (25.350, 24.450, 24.750, 21.950)

4. Боряна Калейн (България) - 95.300 точки (24.000, 25.250, 23.200, 22.850)

5. Никол Зеликман (Израел) - 94.600 точки (24.600, 23.900, 24.000, 22.100)

6. Ева Мелешчук (Украйна) - 93.450 точки (22.900, 24.850, 24.100, 21.600)

7. Катрин Тасева (България) - 92.150 точки (25.050, 23.200, 22.100, 21.800)

8. Влада Николченко (Украйна) - 90.000 точки (24.700, 23.650, 22.750, 18.900) 0



