ЛаВар Бол с любопитен коментар за ЛаМело и Майкъл Джордан

Ексцентричният ЛаВар Бол отново има поводи да демонстрира високото си самочувствие. Този път причината за това е, че синът му - ЛаМело, бе избран под №3 в Драфт 2020 от Шарлът Хорнетс. ЛаВар заяви, че 19-годишният плеймейкър на "стършелите" е фаворит за ежегодната награда "Новобранец на годината".

"Гарантирам, че ще вземе наградата! Събираш се в един отбор с Майкъл Джордан и не можеш да спечелиш "Новобранец на годината"? Няма как да стане", сподели в свой стил 53-годишният бизнесмен в интервю за TMZ Sports.

LaVar Ball Says LaMelo Will Win NBA Rookie Of The Year, 'Guaranteed!' https://t.co/4L5RK8Zraf