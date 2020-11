Хана Йоберг спечели спринта в Контиолахти, Милена Тодорова завърши на 49-о място

Шведката Хана Йоберг спечели спринта на 7.5 км от Световната купа по биатлон в Контиолахти (Финландия). Йоберг повали всичките десет мишени, измина трасето за 21:01.4 минути и записа четвърта победа в кариерата си. Втора и трета завършиха съответно представителките на Норвегия Марте Олсбу Рьозеланд на 23.9 секунди и Каролине Кнотен на 37.8 секунди, които също стреляха без грешка.

