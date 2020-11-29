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Бокс

Емил Кръстев заслужи осмо отличие за България на Европейското

29 ноември 2020 | 15:22
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Емил Кръстев заслужи осмо отличие за България на Европейското
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Емил Кръстев се класира за полуфиналите в категория до 66 килограма на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 16 години в София.

Той се наложи в много оспорван двубой с 3:2 съдийски гласа над сърбина Урош Милошевич, с което си осигури най-малко бронз и общо осми медал за България от шампионата, след като преди него отличия вече си гарантираха Кристиян Цветанов (46 кг ), Любослав Методиев (48 кг), Любомир Ангелов (57 кг), Тони Сотиров (60 кг) Стелиан Страхилов (75 кг), Георги Стоянов (80 кг) и Инна Цветкова (57 кг).

За място на финала Кръстев ще се изправи на 1 декември срещу руснака Сергей Колденков. Във вечерната сесия от четвъртфиналите днес Серги Владояну ще се боксира при 70-килограмовите срещу Удай Сюлейман (Израел), а при най-тежките над 80 килограма Кирил Борисов ще срещне Филип Кочи (Чехия).

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Спортни новини		 Прочетена 65

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