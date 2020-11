Кедира: Няма да си тръгна от Ювентус през зимата

Халфът на Ювентус Сами Кедира е категоричен, че няма да напусне клуба през зимата, въпреки появилите се информации за това. Неговият договор изтича след края на сезона, като играчът в момента е "замразен" от наставника Андреа Пирло.

"Ако не можеш да даваш всичко от себе си по време на мачовете, ти се опитваш да го правиш на тренировките или извън терена. Когато си тръгна, искам феновете на Юве да ме запомнят като силен футболист. Настоящата ситуация не е по вина на Пирло и не съм ядосан заради нея. Разбирам начина, по който той иска отборът да играе. Със сигурност няма да напусна през януари. Целта ми е да си изпълня договора, който е до следващото лято. Ако се появи възможност, Премиър лийг може да е опция за мен. Аз съм голям фен на това първенство. Поддържам връзка с Карло Анчелоти и Жозе Моуриньо, тъй като никога не сме губили контакт от съвместния ни престой в Реал Мадрид насам", заяви Кедира пред ZDF.

