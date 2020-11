Тингес Бьо спечели спринта в Контиолахти, Сипанов остана 44-ти

Носителят на Големия Кристален глобус Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) спечели спринта на 10 км за мъже от Световната купа по биатлон в Контиолахти (Финландия). 27-годишният норвежец премина на трасето за 23:53.0 минути и повали всичките десет мишени. Така той записа първа победа за сезона още във втория старт.

