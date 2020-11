Двойна руска победа във Формула 2 в Бахрейн

Роберт Шварцман (Prema) и Никита Мазепин (Hitech) донесоха двойна победата за Русия в спринтовата надпревара от предпоследния уикенд за 2020 година във Формула 2, който се проведе на пистата „Сахир“ в Бахрейн.

Шварцман, който потегли от пол-позишъна след като вчера финишира осмо, задържа водачеството си от старта до финала, въпреки че състезанието бе прекъсвано на два пъти от периоди с кола за сигурност. В крайна сметка той триумфира с преднина от близо пет секунди пред своя сънародник. За него това бе общо четвърти успех в дебютния му сезон в шампионата, като по този начин той излезе начело в тази класация.

Мазепин от своя страна имаше много по-интересно и драматично състезание, което можеше да приключи още преди неговия старт, тъй като той имаше проблем с потеглянето от стартовата решетка в загряващата обиколка. В крайна сметка руснакът стори това навреме и зае своето четвърто място на старта, но при него също направи слабо потегляне и се смъкна с три позиции. Той обаче направи много силно каране и още в първата половина на надпреварата успя да се изкачи до второто място, но за целта използва твърдо много от ресурса на своите сликове и нямаше възможност да притисне Шварцман в заключителните етапи.

LAP 4/23



Mazepin Schumacher



This is phenomenal racing! The Russian squeezes past the PREMA to take P4#BahrainGP #F2 pic.twitter.com/U8q8GybttH — Formula 2 (@FIA_F2) November 29, 2020

Трети на подиума остана швейцарецът Луй Делетра (Charouz), който потегли едва 16-ти и избра да заложи на стратегия с влизане в бокса, което не е задължително в спринтовата надпревара. През годините обаче, подобна стратегия стана често срещана именно на „Сахир“, където асфалтът е много абразивен и това води до много висока деградация на гумите. За сработването на стратегията на Делетра спомогна и излизането на колата за сигурност в шестата обиколка, когато дебютиращият в шампионата този уикенд Тео Поучер (HWA) спря в зоната за сигурност на първи завой, след като неговият пожарогасител се активира и той няма друг избор освен да прекрати участието си. Това позволи на Делетра, който стартира със средно твърдите гуми, да направи така наречения „безплатен“ стоп и с много силен стинт с твърдите сликове той се изкачи до третото място с няколко маневри в последните турове.

LAP 18/23



Deletraz is on a CHARGE



On fresh tyres he's into the points! #BahrainGP #F2 pic.twitter.com/lwT7iqKF9K — Formula 2 (@FIA_F2) November 29, 2020

А в битката за титлата, днешното състезание можеше да приближи значително Мик Шумахер (Prema) до крайния успех, тъй като неговият основен конкурент Калъм Илот (UNI-Virtuosi) записа нула. Причина затова бе участието на британеца в инцидент с Джехан Дарувала (Carlin) на десетия завой при рестарта на надпреварата, което наложи спиране за смяна на предно крило и донесе на Илот наказание с преминаване през пит-лейна. Шумахер обаче не можа да се възползва напълно от предоставената му възможност да сложи една ръка върху титлата, след като той не успя да се справи с износването на гуми и финишира едва седми, добавяйки само две точки към своята преднина на върха в класирането.

LAP 8/23



HUGE MOMENT



Ilott collides with Daruvala after locking up, Schumacher avoids contact #BahrainGP #F2 pic.twitter.com/gvy0vnXivk — Formula 2 (@FIA_F2) November 29, 2020

Така той води с 14 пункта, при максимално оставащи 48, пред Илот. Освен тях с математически шансове за титлата още са Мазепин, чието изоставане е 43 точки, Шварцман, който е с пасив от 46 и Юки Цунода (Carlin), който е на 48 пункта от лидера. Последните двама могат да загубят своите шансове за титлата още по време на петъчната квалификация идната седмица, като това ще се случи ако нито един от тях не си осигури пол-позишъна, за който се дават четири бонус точки.

TOP TEN



The twists and turns of the championship continues...#BahrainGP #F2 pic.twitter.com/SHxhsqkdYX — Formula 2 (@FIA_F2) November 29, 2020

Сезонът във Формула 2 ще завърши през следващата седмица, отново на пистата „Сахир“ в Бахрейн, тогава обаче, подобно на Формула 1, пилотите от Формула 2 ще използват периферната конфигурация на трасето, което обаче нови атрактивни надпревари.