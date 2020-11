Майк Тайсън предложил на зоопазач $10 000, за да му даде да се бие с горила

Един от най-великите боксьори на всички временаведнъж предложил на зоопазач 10 хиляди долара, за да го пусне в клетка да се бие с горила, която тежала над 135 кг.Това се случило през 80-те години на миналия век, когато Железния Майк бил в най-добрата си форма.

Тайсън и тогавашната му половинка Робин Гивънс си платили да влязат в зоопарка, след като бил затворил и така те били сами, нямало други посетители. Минали покрай горили, които се бият и имало алфа мъжкар, който тормозил другите. "Гениалната" идея веднага се зародила в главата на Майк и той попитал пазача дали може да го пусне да се бие с горилата и му предложил пари.

The great American boxer Mike Tyson once offered a zoo attendant 10,000 dollars to let him fight a GORILLA ?.



This happened on a Romantic stroll with his lover.



