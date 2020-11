Бокс Баду Джак преби, но не нокаутира ветеран от Ирак на галавечерта на Тайсън и Джоунс 29 ноември 2020 | 05:47 - Обновена Прочетена 216 0



McKernan’s left side of the face. pic.twitter.com/z9Z2ACcNDl — OpTic HECZ (@H3CZ) November 29, 2020 Бившият световен шампион в средна и лека-тежка категория Баду Джак очаквано победи по крайно категоричен начин американския ветеран от Ирак Блейк Маккърнан - съдиите отсъдиха 80-72 в полза на шведа.

Can refs or commission see these tweets? STOP THIS FIGHT!!!!!!!!!!! #JackMcKernan #TysonJones — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) November 29, 2020

В интерес на истината реферът на ринга можеше да прекрати битката по всяко време след 4-ия рунд, а известният треньор Теди Атлас не спираше да призовава за това в "Туитър". Маккърнан заслужи поздравления за това, че не се отказа, въпреки че понесе много поражения по тялото и лицето си (хематом над лявото око и подут нос), но не бе нокаутиран от далеч по-реномирания и класен боксьор. Джак, чиито последни осем двубоя са били само срещу актуални или бивши шампиони, може да приеме сблъсъка с Маккърнан като спаринг сесия, защото превъзхождаше през цялото време по всички показатели и почти не бе уцелен от съперника си.В интерес на истината реферът на ринга можеше да прекрати битката по всяко време след 4-ия рунд, а известният треньор Теди Атлас не спираше да призовава за това в "Туитър".

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

