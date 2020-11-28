Супер Цецо Соколов с 21 точки, Динамо с 6 от 6 в Русия (снимки)

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Волейбол
Волейболният национал Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) постигнаха 6-а поредна победа в руската Суперлига. Соколов и компания се наложиха като гости над Белогорие (Белгород) с 3:1 (25:19, 25:20, 26:28, 25:19) в мач от 11-ия кръг на първенството, игран този следобед.
Така Динамо е на 3-о място във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 18 точки, но с цели 5 отложени срещи заради пандемията от коронавирус. Следващият мач за московчани срещу АСК (Нижний Новгород) във вторник (1 декември) от 18,00 часа българско време. Двубоят е отложен от 3-ия кръг, но ще бъде и част от полуфиналния турнир за Купата на Русия, на който Динамо е домакин.
Цветан Соколов изигра чудесен мач за Динамо и бе над всички с 21 точки (2 блока, 3 аса и 64% ефективност в атака) за победата. Сам Деруу (2 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане) и Ярослав Подлесних (2 блока, 59% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане) добавиха 16 и 15 точки за успеха.
За домакините от Белогорие Павел Тетеюхин (3 блока, 1 ас, 46% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане) и италианският диагонал Габриеле Нели (1 ас и 52% ефективност в атака) приключиха с по 15 точки.
БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) - ДИНАМО (МОСКВА) 1:3 (19:25, 20:25, 28:26, 19:25)
БЕЛОГОРИЕ: Игор Колодинский 3, Габриеле Нели 15, Павел Тетюхин 15, Иван Кузнецов 7, Алексей Самойленко 7, Сергей Червяков 9 - Никита Еремин-либеро (Дмитрий Леонтиев 2, Сергей Багрей, Егор Сиденко 2)
Старши треньор: ИГОР ЮРИЧИЧ
ДИНАМО: Павел Панков 2, ЦВЕТАН СОКОЛОВ 21, Ярослав Подлесних 15, Сам Деруу 16, Иля Власов 14, Вадим Лихошерстов 10 - Евгений Баранов-либеро (Романас Шкулявичус 1, Чеславс Свентицкис, Алексей Кабешов, Антон Семишев)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ.
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