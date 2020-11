Конте: В Интер нищо не е лесно

Наставникът на Интер Антонио Конте е категоричен, че отборът е постигнал най-добрия си резултат, но не е направил най-силното си представяне през сезона при победата с 3:0 в гостуването си на Сасуоло.Също така той за пореден път коментира негативизма, насочен към него и тима.

"Винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си. В някои случаи това сработва по-добре, друг път резултатите не са толкова позитивни, но ние винаги даваме 100%. Инерция може да се получи и в двете посоки, важното е да напускаме терена с фланелки, напоени с пот. Нищо не съм променял. Нека кажем, че се подготвихме за мача по определен начин, тъй като уважаваме нашите опоненти. Николо Барела игра пред защитата за първи път, но в определени ситуации той трябва да тръгва напред. Уважихме характеристиките на Сасуоло и в крайна сметка си тръгнахме с впечатляваща победа.



Дали това беше най-доброто ни представяне? Определено не. Най-добрият ни резултат за сезона, но имахме мачове, в които се представихме много по-добре. Ако си говорим за решителност, то тогава може би беше най-добрият, но ако си говорим за качество на футбола, това е друг въпрос. Идеалната ситуация е да комбинираме тези два елемента. Мачовете са различни, както и характеристите на съперниците ни. Трябва да сме готови да се приспособим към всякакви ситуации. Проучихме Сасуоло внимателно и поздравявам моите играчи, защото по принцип не е лесно в Интер. Нищо тук не е лесно. Интер е клуб, в който хората нямат търпение да са негативни спрямо нас. Трябва напълно да се изолираме от това и да не допускаме нищо подобно отвън, особено от тези, които са нетърпеливи да хвърлят кал или нещо по-лошо по нас.

