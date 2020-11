Бонера: Виждам прилики между стария и настоящия Милан

Даниеле Бонера, който ще води Милан срещу Фиорентина, показа уважение към утрешния си съперник, като коментира и ситуацията около някои от играчите на тима.

"Фиорентина преминават през труден период, но знаем каква е тяхната стойност. Утрешният мач ще бъде труден, те са силен отбор, добре го знаем. Уважението ни към тях е максимално, но сме наясно, че за да продължим нашето развитие, утре имаме добра възможност да победим у дома. Златан Ибрахимович ще мине прегледи следващата седмица. Той е в добро настроение, надяваме се, че скоро ще се върне. Хакан Чалханоглу? Всеки играч си има позитивни моменти. Приносът му на терена е безценен. Имаме голяма вяра в него отвъд статистиката. Доволни сме от неговата работа. Сандро Тонали? Неговият път е като този на Исмаел Бенасер преди година. Той израства, често си говорим с него и разчитаме много на това. В четвъртък той подаде на Анте Ребич за асистенцията му. Той разполага с всичко, за да се развива ден след ден. Тук сме, за да го направим постоянен играч в този отбор.

