Швейцария приземи Сърбия, втора поредна шокираща загуба за "плавите" (видео)

Изненадите в ноемврийския прозорец на квалификациите за ЕвроБаскет 2022 продължават и през днешния ден. Националният отбор на Швейцария сътвори "бомбата" на деня, след като надигра водещата сила в световния баскетбол Сърбия с краен резултат 92:90 (28:25, 21:19, 24:28, 19:18) във финландската зала "Еспоо Метро Арена", където е образуван "балонът" на група "Е". В герой за успеха на Швейцария се превърна Душан Младян, който отбеляза "най-важния изстрел в историята на швейцарския баскетбол" за успеха на своята нация.

