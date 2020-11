Художествена гимнастика Украйна и Турция спечелиха титлите на финалите при ансамблите на Европейското 28 ноември 2020 | 18:08 Прочетена 186 0



Отборите на Украйна и Турция спечелиха титлите на финалите на отделните уреди при ансамблите на Европейското първенство по художествена гимнастика в Киев. На финала на пет топки златото взеха представителките на домакините от Украйна с оценка 35.350 точки. Turkey goes into the lead and is guaranteed a medal! pic.twitter.com/zPrdSADk3U — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 28, 2020 На второ място е шампионът в многобоя Израел с 34.450 точки, а на трето Естония с 32.800 точки. На финала на три обръча и два чифта бухалки триумфира ансамбълът на Турция с 31.150 точки. Среброто завоюва Украйна с 31.150 точки, а бронзовите отличия спечелиха грациите от Азербайджан с 30.650 точки. The Ukrainian ladies take the lead with 35.350! pic.twitter.com/EFDnLt7Wyb — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 28, 2020 Заради пандемията от Ковид-19 на този шампионат участват само 6 ансамбъла. Ансамбълът на България не участва заради заболяване от коронавирис на Ерика Зафирова и поставянето под карантина на целия отбор. Европейското първенство завършва в неделя с многобоя при жените с участието на българките Боряна Калейн и Катрин Тасева. 0



