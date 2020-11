Зимни спортове Доротея Вирер стартира с победа новия сезон 28 ноември 2020 | 17:42 Прочетена 351 0



Biathlon is back -- but the women's yellow bib remains on familiar shoulders! #KON20



Dorothea Wierer @Fisiofficial

Denise Herrmann @skiverband

@JSkottheim @SWEOlympic



You can rewatch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RwymUEhZzn — IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

Вирер, която е световна шампионка в тази дисциплина от Антхолц 2020, измина трасето за 44:00.9 минути и не допусна грешка в нито една от четирите стрелби. За италианката това е 12-а победа в кариерата за Световната купа. Втора се класира германката Денизе Херман с пасив от 0.8 секунди и една пропусната мишена в първата стрелба. Йохана Скотхайм от Швеция финишира на трета позиция с изоставане от 24.1 секунди и без грешка на огневия рубеж.

"It's a good feeling to be back on the podium and I'm really happy about my shooting today!"



The first victory of the season will taste twice as nice after the tough last two loops for Dorothea Wierer. #KON20 pic.twitter.com/3jyWxBioQz — IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

От българките с най-предно класиране е Даниела Кадева, която се нареди на 41-о място без пропусната мишена и на 4:18.1 минути след победителката. Мария Здравкова е 90-а с пет грешки, а Милена Тодорова - 91-а със седем пропуснати мишени от 101 завършили състезанието.



