Откриха невзривени бомби на тренировъчната база на Рома

На тренировъчната база на Рома днес бяха открити невзривени бомби от периода на Втората световна война.

Според "Ил Месаджеро" бомбите са били намерени по време на строителна работа по изграждането на нови тренировъчни игрища. Впоследствие повиканите спецчасти премахнали цели 20 бомби в рамките на близо час.Тренировката на отбора не била прекъсната, тъй като тя била проведена в друга част на базата.

Well, this doesn’t happen every day...



A big thank you to the Italian army and their bomb squad, after they safely and successfully removed a number of devices dating back to the Second World War from the club’s training centre at Trigoria this week! #ASRoma pic.twitter.com/8HDiURbxTe