Порзингис: Целим се в титлата

Тежкото крило на Далас Кристапс Порзингис напредва с възстановяването си от операцията в десния менискус, която претърпя в началото на октомври. 25-годишният латвиец, който е измъчван от различни травми през последните години, ще пропусне началото на започващия на 22 декември нов сезон в НБА.

"Възстановяването ми върви по план. Чувствам се добре и полагам необходимите усилия, за да се завърна на паркета колкото се може по-бързо. Нямам търпение да подновя пълен тренировъчен процес. В добри ръце съм, тъй като съм заобиколен от страхотни хора, които ще ми позволят да вляза в игра отново, чак когато съм напълно готов за това", сподели Порзингис.

