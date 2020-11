Бокс Тервел Пулев: Сърцето ми каза да се върна в болницата 28 ноември 2020 | 16:22 - Обновена Прочетена 363 0



Интернационалният шампион на WBA в полутежка категория Тервел Пулев отново е на първа линия. 37-годишният софиянец за втори път се записа като доброволец и се върна да помага в спешното отделение на една от големите клиники в столицата. „Тема Спорт” потърси бронзовия медалист от Лондон 2012, за да говорим както по това му решение, така и за неговите професионални планове и предстоящата битка на Кубрат Пулев с Антъни Джошуа на 12 декември в Лондон. View this post on Instagram A post shared by Tervel Pulev (@tervelpulev)

Здравей, къде те заварвам?

- В момента съм в болницата и постоянно идват нови пациенти, така че имам доста задачи.



В такъв случай нека започнем оттам – защо отново си в болницата?

- Защото имат нужда. Сега положението е по-тежко от март месец. Както по отношение на статистиката, така и по чисто обективни причини, виждайки какво се случва тук, на място. Има 70 човека болни с коронавирус, има един коридор, който граничи с другата част на спешното отделение, като сега е затворен, за да може да ограничат пациентите, които са с коронавирус или имат съмнения за заболяването. Това нещо го нямаше март месец. Сега определено напливът е по-голям. Отделно си има и другите пациенти в спешното, които са с инфаркти, инсулти и какво ли не. С коронавируса нещата вече са доста по-напрегнати.



Казваш, че сега има по-голяма нужда от доброволци като теб, но в същото време сега е и по-страшно да си там. Не се ли притесняваш?

Отстрани като виждаш какво става, тежко ли е?

- Не знам какво да кажа. Аз не съм доктор, на мен ми се вижда по-голям напливът отпреди. На докторите



със сигурност не им е лесно



защото носят голяма отговорност. Линейката идва през половин час и те трябва да вземат решение – дали има къде да се настани, какви са симптомите, има ли PCR тест и т.н. Ако се окаже че няма тест, го вкарват в друго отделение, но ако почине, веднага се търси отговорност за случилото се. Напрежението върху тях е голямо.



Мнозина биха казали „Тервел е луд”, влизайки пак там, защото ти си имаш твоето семейство, кариера…

- И на мен, в моето обкръжение има хора, които ми го казват, така че не се изненадвам. Всеки си има мироглед и разбира нещата по свой начин. Важно е как аз се чувствам, а не какво е чуждото мнение. Ако питаме 20 човека, всеки ще е с различно виждане. Трябва да слушам себе си, какво казва сърцето ми.



Да минем на спортна тематика. Лятото се очакваше да имаш мач, но не се получи. Защо?

- Водихме разговори с министъра на спорта и кмета на Варна, където смятахме да организирахме галавечер сега, говоря ти преди 40-50 дни разговори, за да проведем събитие по това време. Тогава



те ми казаха, че трудно ще се случи



от гледна точка на публика и сега виждам, че са били прави. Ситуацията възпрепятства организирането на такъв тип мероприятие, пред голям брой публика. Така че 2020-а няма да се случи. Разбира се, тренирам всеки ден, не съм спирал, но нека обстановката се успокои и ще направим мачове и всичко ще се случи.



Предполагам, че ръцете те „сърбят” да се върнеш на ринга?

- Разбира се. С най-голямо удоволствие. Аз съм и във форма. След като свърша в болницата, отивам в залата и правя една тренировка.



Кога да те очакваме обратно?

- Ако кажа някаква дата, ще излъжа. В тази ситуация трудно може да се правят прогнози и планове. Да отида до магазина, мога да кажа кога ще е, но в случая не зависи от мен и не мога да планирам. Имаме желание, организацията до голяма степен беше изготвена, имахме структура и всичко вървеше по план, участниците в галата бяха ясни. Свършихме огромен обем работа, но накрая за нищо.



Ти си твърдо в Топ 40 на боксовата библия Boxrec.com, което означава, че 2-3 мача те делят от битката за световна титла, така ли е?

- Да, така е. Не само там, аз съм в Топ 10 на повечето авторитетни организации. В интерес на истината, веднага след като спечелих интернационалната титла на WBA през декември, получих предложение



да играя със световния шампион



(Арсен Гуламирян). Но тогава не беше моментът. Аз и сега съм претендент, въпросът е кога ще назрее моментът. 2020-а стана така, че не се получиха нещата. Имам нужда от 2-3 мача да вляза в ритъм. Ако реша сега, мога да получа такъв двубой. Но целта не е да изляза просто на ринга, а да съм готов да спечеля. Това е от значение. Трябва да съм подготвен.



Кубрат дали е готов?

- За разлика от мен, той има повече натрупан опит в професионалния бокс и смятам, че е готов. Вярвам, че грешките, които допусна срещу Кличко, няма да бъдат повторени. За това говоря – на него му е време и може да спечели. Независимо че е претендент, няма да е много голяма изненада, ако Кубрат победи. Видя се, че Джошуа допуска грешки и се надявам, че той тренира в тази насока и ще използва слабите му страни.

View this post on Instagram A post shared by Tervel Pulev (@tervelpulev)

Анди Руис показа на целия свят, че Джошуа има такива…

- Именно. Той изглежда много силен физически, което е факт. Но в бокса не само физическата сила е от значение.



Кубрат казва, че ще го пречупи с психика. Възможно ли е?

- И аз вярвам, че е възможно. Сигурен съм, Кубрат има нужната воля, за да го направи. Но срещу себе си все пак има много качествен противник и нищо не се знае.



Треньорът на Руис – Роблес, каза, че за да спечели, брат ти трябва да се движи отлично по ринга и да нанася удари първо в тялото, а след това в главата. Такава ли е стратегията?

- Има резон в нея. Бих казал, че трябва



да обърне внимание на защитата



а не само на нападението. Защитата трябва да му е безупречна, за да може да мисли за атаката.

View this post on Instagram A post shared by Tervel Pulev (@tervelpulev)

За вас, боксьорите, има ли значение дали мачът ще е с публика или не?

- Има значение, не само за нас, но и за всеки един спорт. Гледайки едно събитие, дори по телевизията, то просто няма заряд, няма я тази емоция, когато ги няма феновете. Енергията липсва. При всички положения е по-добре да има публика. Макар че мачът ще е в Англия, така че от тази гледна точка сигурно ще е по-добре да има по-малко хора. Защото все пак Джошуа е домакин и това ще му помогне.



Ти ще присъстваш ли?

- При всички положения ще направя каквото трябва, за да съм там. Еди Хърн има доста изисквания, но ще дам и аз PCR тест, за да мога да съм в ъгъла. Следващата седмица трябва да пътуваме. Кубрат има нужда от нашата подкрепа.



Смяташ ли, че го мотивират допълнително изказванията от Острова и особено Еди Хърн, който твърди, че вече има подписан договор с Тайсън Фюри за догодина?

- Букмейкърите дават предимство на Джошуа, така е. Но това няма влияние на ринга. Важното е как Кубрат се чувства и доколко вярва, че може да спечели. Той иска да се докаже. Видя, през 2017-а той се контузи и имаше много хора, които твърдяха, че се е уплашил. Сега за него това е възможност да покаже себе си и да се реализира на 100 процента. Вярвам, че може да го направи.

