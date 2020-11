Зимни спортове Терезе Йохауг спечели на 10 км класически стил в Рука (видео) 28 ноември 2020 | 16:19 Прочетена 117 0



копирано



Йохауг, която вчера завърши на разочароващото 30-о място в спринта, измина трасето за 25:01.4 минути.

Втора и трета завършиха съответно представителките на Швеция Фрида Карлсон с 25:23.2 минути и Ебба Андерсон с 25:27.4 минути.

"Беше наистина трудно, но съм щастлива. Добре е да започна новия сезон с първо място", каза Йохауг.

Тя доминира предишния сезон при завръщането си на пистата след изтърпяно наказание заради употреба на допинг.

"Днес направих наистина добро състезание и сега съм много щастлива да се върна в Световната купа", добави норвежката.

В генералното класиране след два старта за сезона води шведката Лин Сван със 74 точки, пред Мая Далквист (Швеция) със 74, Наталия Непряева (Русия) с 65 точки и други.

View this post on Instagram A post shared by FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry) Бягането на 15 км за мъже е по-късно днес, а Рука е домакин още на стартове в северната комбинация и ски скока. Носителката на Световната купа за миналия сезон Терезе Йохауг (Норвегия) спечели интервалния старт на 10 км класически стил ски-бягане във финландския зимен център Рука.Йохауг, която вчера завърши на разочароващото 30-о място в спринта, измина трасето за 25:01.4 минути.Втора и трета завършиха съответно представителките на Швеция Фрида Карлсон с 25:23.2 минути и Ебба Андерсон с 25:27.4 минути."Беше наистина трудно, но съм щастлива. Добре е да започна новия сезон с първо място", каза Йохауг.Тя доминира предишния сезон при завръщането си на пистата след изтърпяно наказание заради употреба на допинг."Днес направих наистина добро състезание и сега съм много щастлива да се върна в Световната купа", добави норвежката.В генералното класиране след два старта за сезона води шведката Лин Сван със 74 точки, пред Мая Далквист (Швеция) със 74, Наталия Непряева (Русия) с 65 точки и други.Бягането на 15 км за мъже е по-късно днес, а Рука е домакин още на стартове в северната комбинация и ски скока.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 117

1