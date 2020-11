Дюрант: Не ме сравнявайте с Джордан, той е божество

Крилото на Бруклин Нетс Кевин Дюрант пожела да не бъде сравняван с легендата на световния баскетбол Майкъл Джордан. Причината за реакцията му бе поредният спор между анализаторите Кендрик Пъркинс и Макс Келърман, които обсъждаха кой е най-великият реализатор в историята - Джордан или Дюрант.

"Ем Джей е единствен по рода си", написа като коментар Дюрант в "Туитър". "Той е на божествено ниво. Несравним и абсолютен майстор. Все още гледам мачовете му, за да се уча от него. Просто не ме замесвайте в тези спорове", добави звездата на Бруклин.

Mj is one of one, God level, unmatched, unparalled, a pure master at this shit. I’m still watching his games to learn. Leave me out of it please