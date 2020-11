Тенис Марадона целуваше снимките на Федерер и почти се разплака, когато го срещна (видео) 28 ноември 2020 | 14:40 - Обновена Прочетена 1162 0



Любовта на покойния Диего Марадона към тениса беше добре известна. Неслучайно след новината за смъртта на легендарния №10 минали и настоящи звезди на тура побързаха да изкажат своите съболезнования и да припомнят свои радостни мигове с „Ел Диес“. Сред най-трогателните бе тази за присъствието му на финала за купа „Дейвис“ през 2016 г., но това не е единственият случай, в който Марадона е на трибуните на голям турнир и се среща със свой любимец в тениса. Аржентиснкият спортен фотограф Хорхе Ферари даде интервю пред Tennisworld USA, в което разказа за срещата на Марадона с Роджър Федерер на турнира в Дубай през 2013 г. Ферари, който вече почти 30 години живее и работи в арабската страна, споделя, че неговият знаменит сънародник се е радвал като дете при срещата си с Маестрото. „Марадона дойде, за да гледа Федерер, а след края на мача поиска да се срещне с него“ разказва Ферари. Тръгнахме към съблекалнята и по пътя минахме през тунела на стадиона, където са окачени снимки на всички шампиони в турнира. Диего се спираше пред всяка снимка на Федерер и я целуваше“. Фотографът споделя още, че Марадона многократно е искал да се срещне с Федерер и когато това най-после се е случило Дон Диего е бил възхитен от швейцареца. „Когато Федерер дойде при нас, Марадона почти се разплака. Той прегърна и целуна Роджър. Беше наистина възхитен от него. Малко се изненадах от това. Подобно поведение би било нормално за един обикновен фен, но той не беше обикновен фен. Беше Марадона. Въпреки това Диего беше развълнуван като малко дете, което вижда идола си“ разказва Хорхе Ферари. След като Марадона си отиде от този свят, Ферари публикува в Instagram снимка от тази среща, придружена с текст „Искам да го запомня така – щастлив като дете и развълнуван от срещата със своя тенис идол. Щастлив съм, че имах възможността да му благодаря лично за това, че неговата слава много пъти ми е помагала, в качеството ми на аржентинец, при сложни ситуации по време на пътуванията ми през годините. Сигурен съм, че много хора са му казвали същото, но това няма значение за мен. Писателят Фонтанароса каза за Диего „Не ме интересува какво е направил с живота си, интересува ме какво направи с моят. Благодаря, D10S“. View this post on Instagram A post shared by Jorge Ferrari (@jorgeferrari_photos) tenniskafe.com tenniskafe.com

