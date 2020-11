Пет клуба в Серия "А" са застрашени от отнемане на точки

Цели пет клуба в Серия "А" могат да бъдат санкционирани с отнемането на три точки от техния актив, пише "Гадзета дело спорт". Причината е, че те не са плащали на своите играчи за последните три месеца.

Наполи, Лацио, Беневенто, Сампдория и Дженоа за последно са дали заплати на футболистите си през август, като заради пандемията от коронавирус им беше позволено да отложат плащанията на възнагражденията до 1 декември. Ако клубовете не се разплатят на играчите дотогава, те могат да получат наказание в размер на три отнети точки. Други пет отбора - Болоня, Кротоне, Интер, Парма и Рома, са платили заплатите за септември, а останалите десет тима са напълно изрядни в това отношение, като са дали възнагражденията и за октомври.

