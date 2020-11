Норвежец с първа победа на старта на СК по биатлон, провал за българите

Стурла Легрид спечели индивидуалната на 20 километра валидна за Световната купа по биатлон. Норвежецът записа перфектно представяне на коварния огневи рубеж в Контиолахти, Финландия, като именно това бе ключът към неговия успех.

This is Sturla Holm Lægreid's 5th competition at World Cup level. So far he's hit 79 out of 80 targets.

He's on his way to a potential 1st World Cup victory in the #KON20 Individual.



Легрид записа деветото време по трасето, но все пак триумфира пред своя сънародник и носител на големия кристален глобус за последните два сезона Йоханес Тингнес Бьо, който бе най-бърз по дистанцията, но допусна една грешка още в първата си стрелба.

Трети на финала се класира Ерик Лесер (Германия), който завърши с изоставане от 1:03 спрямо победителя, след като подобно на Бьо той изпусна една мишена. Неговата грешка дойде при неговата първа стрелба от положение прав.

От българите най-добре се представи Владимир Илиев, който завърши едва 48-ми с изоставане от близо 5 минути след общо четири пропуска. Антон Синапов се класира 56-ти с три грешки, Димитър Герджиков остана 81-ви с шест пропуска, а Владимир Оряшков бе последен 101-ви в своя дебют в Световната купа с общо седем грешки при стрелбата.