Другович спечели първото състезание от Формула 2 в Бахрейн

Фелипе Другович (MP Motorsport) записа своята третата победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира в основната надпревара от първия състезателен уикенд на пистата „Сахир“ в Бахрейн.

Бразилецът направи много силно потегляне от първата стартова редица и пое лидерството още в първия завой, след което контролира развитието на събитията до самия край на надпреварата. Той по-перфектен начин контролира износването на гумите на Пирели на силно абразивния асфалт в Бахрейн и триумфира с преднина от близо 15 секунди пред стартиралия първи Калъм Илот (UNI-Virtuosi).

Трети на подиума се класира Джехан Дарувала (Carlin), който във финалните обиколки направи брилянтно защитно каране срещу Мик Шумахер (Prema), въпреки по-меките и по-свежи гуми на германеца. За сина на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер, днешния ден бе изключително успешен, след като той потегли едва 10-ти, но още до средата на първата обиколка той бе на четвърто място. Забележителното бе, че той постигна това с твърдите сликове, срещу средно твърдите, които използваха повече му конкуренти в първия стинт.

Най-доброто състезание обаче направи японецът Юки Цунода (Carlin). Японецът, който е силно вероятно да се състезава за отбора на Алфа Таури във Формула 1 през следващата година, потегли последен 22-ри, след като се завъртя във вчерашната квалификация още преди да е записал бърза обиколка. Той обаче направи страхотно състезание и успя да финишира на шеста позиция, с което запази своите шансове за титлата живи. Освен осемте точки за шестото място, японецът си осигури и допълнителните две за най-бърза обиколка от пилотите финиширали в първата десетка.

В битката за нея водач продължава да е Шумахер с актив от 203 точки, втори е Илот със 191, докато трети със 157 е Цунода.

В утрешния ден на пистата „Сахир“ ще се проведе спринтово състезание, в което от първа позиция ще потегли Роберт Шварцман (Prema). Надпреварата стартира в 12:00 часа българско време.