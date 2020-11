ММА Не всички минаха кантара на UFC on ESPN 18 28 ноември 2020 | 11:34 Прочетена 157 0



Мина кантарът преди събитието UFC on ESPN 18, което ще се провед след броени часове в Лас Вегас. В последния момент пропадна главната битка, която трябваше да бъде в тежка категория между Къртис Блейдс и Дерик Люис. Новата главна битка е в полутежка категория между Антъни Смит и Девън Кларк.







Главна карта:

Devin Clark (204.5/ 92.75 кг.) vs. Anthony Smith (205/ 92.98 кг.)

Josh Parisian (265.5/ 120.42 кг.) vs. Parker Porter (263/ 119.29 кг.)

Miguel Baeza (171/ 77.56 кг.) vs. Takashi Sato (170/ 77.11 кг.)

Spike Carlyle (145.5/ 65.99 кг.) vs. Bill Algeo (146/ 66.22 кг.)

Ashlee Evans-Smith (135.5/ 61.46 кг.) vs. Norma Dumont (139.5/ 63.27 кг.)

Jonathan Pearce (145.5/ 65.99 кг.) vs. Kai Kamaka III (145/ 65.77 кг.)



Двамата си влязоха в категорията и на кантара Кларк закова 92.75 килограма, а Смит беше с тегло 92.98 килограма. Норма Дюмонт се провали на кантара и ще се раздели с % от своя хонорар. Ето резултатите и видео:Главна карта: mma.bg Антъни Смит

1