Пропадна основното събитие на UFC on ESPN 18

Турнирът UFC on ESPN 18, който ще се проведе на 28 ноември в Лас Вегас, е поредното събитие от най-голямата промоция в ММА, загубило основното си събитие поради коронавирус. Представители на организацията официално обявиха, че Къртис Блейдс е дал положителен тест за коронавирусна инфекция, във връзка с което битката му срещу Дерик Люис е отменена. More than a ground game!



@RazorBlaydes265 can punish you in the stand up. #UFCVegas15 pic.twitter.com/rUTBcy5893 — UFC (@ufc) November 26, 2020 Новото основно събитие е двубоят в полутежка категория между Антъни Смит и Девин Кларк, като остават десет двубоя в картата на турнира. Все още не е известно за коя дата ще бъде отложена срещата между Блейдс и Люис, но вероятно може да се състои през декември. boec.bg

