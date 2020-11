Художествена гимнастика Израел спечели титлата в многобоя при ансамблите, Украйна стана шампион отборно в Киев 27 ноември 2020 | 19:21 Прочетена 150 0



копирано

Ансамбълът на Израел спечели титлата в многобоя на 36-то Европейско първенство по художествена гимнастика в Киев (Украйна). Грациите от Израел събраха сбор от 67.575 точки (34.100 точки за съчетанието с пет топки и 33.475 точки за композицията с три обръча и два чифта бухалки). Israel is the 2020 European group all-around Champion!#rhythmic #gymnastics #echkyiv pic.twitter.com/TgmN7VdqzZ — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 27, 2020 Сребърните медали спечелиха момичетата на Азербайджан (с треньор българката Мариана Василева), които събраха 66.300 точки (34.600 и 31.700), а бронзовите отличия останаха за домакините от Украйна със сбор от 63.700 (32.000 и 31.700) точки. В класирането за отборната надпревара, която се формира от оценките на ансамбли жени за многобоя и от квалификациите на девойки индивидуално, европейски шампион стана Украйна с 237.150 точки. Втори и трети са съответно Израел с 236.900 точки и Азербайджан с 226.175 точки. Ukraine wins the 2020 European team title!#rhythmic #gymnastics #echkyiv pic.twitter.com/7vJGfIQ74l — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 27, 2020 Ансамбълът на България не участва на първенството поради заболяване от КОВИД-19 на Ерика Зафирова и Петя Борисова и поставянето под карантина на целия отбор. Заради това България не участва и в отборната надпревара. Европейското първенство в Киев продължава в събота с финалите на отделните уреди при девойки индивидуално с участието на българките Ева Брезалиева и Стиляна Николова, както и с финалите при ансамблите жени. В неделя е многобоят при жените, където за отличията ще се борят Боряна Калейн и Катрин Тасева. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 150

1