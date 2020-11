Лампард обяви, че Пулишич може да играе срещу Тотнъм

Мениджърът на Челси Франк Лампард заяви, че нападателят Кристиан Пулишич се е възстановил от контузия на подбедрицата и е готов да играе в 10-ия кръг на Висшата лига срещу Тотнъм.



Лампард: Формата на Тотнъм и Челси придава вкус на дербито, но е рано да се говори за титлата

"Кристиан отново е във форма, но това, че може да играе в стартовия състав, все още е под въпрос. При сегашните условия е трудно за всички, включително и за Пулишич, да влязат във форма, за да играят мачове от първите минути", заяви Лампард.

Christian Pulisic is fit and available for Chelsea for this weekend's game after a month out injured, Frank Lampard confirms pic.twitter.com/TMlTZWJGVF