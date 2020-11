Как Марадона се размина с трансфер в Шефилд Юнайтед и Арсенал

Синът на Хари Хаслам - Кийт, разказа как бившият мениджър на Шефилд Юнайтед се опитал да привлече Диего Марадона в своя отбор. Става въпрос за 1978 година, когато тогавашният наставник на "остриетата" заминал за Аржентина, за да проучи възможността за нови попълнения. Клубът се опитал да договори играчите Рики Вийя и Осие Ардилес, които обаче преминали в Тотнъм. Така Хаслам се насочил към 18-годишния суперталант Марадона, който тогава играел за Архентинос Хуниорс.

"Баща ми беше в Буенос Айрес с двама от своите треньори - Дани Бегара и Оскар Акре. Той се опитваше да уреди сделка за Рики Вийя и Осие Ардилес, но Шефилд не можеше да си позволи парите, които клубът им искаше за тях, и така Тотнъм ги купи. Затова баща ми потърси друг играч, а по това време суперталантът беше Диего. Той постигна сделка с неговия отбор за 400 хиляди паунда, но президентът на Шефилд - Джон Хасел, казал: Няма 18-годишен футболист, който да струва 400 хиляди, така че няма да има сделка. Всичко друго беше уредено, той щеше да заиграе в Шефилд. Баща ми се шегуваше с президента: "Не ни трябват фенове, ще има достатъчно скаути, които ще идват да гледат Шефилд". Татко обаче трябваше да намери друг и така подписа с Алехандро Сабея като негова алтернатива", сподели Кийт Хаслам пред "Скай Спортс".

