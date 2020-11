НБА Джей Джей Бареа започва сезон №12 с Далас 27 ноември 2020 | 18:01 Прочетена 154 0



копирано





Guard JJ Barea is signing a guaranteed one-year, $2.6M deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 27, 2020 Въпреки че годините вече натежават на 178-сантиметровият пуерториканец, той имаше добри включвания през миналия сезон, когато оставяше средно по 7.7 точки и 3.9 асистенции за 15.5 минути на мач. Бареа ще започне своя 12-и сезон с екипа на Далас, като до момента е изиграл общо 637 двубоя с екипа на Маверикс. Пойнт гардът има и три години в Минесота Тимбъруулвс в периода 2011-а до 2014-а. Той изгради добри взаимоотношения с новото лице на Маверикс Лука Дончич.

Плеймейкърът Джей Джей Бареа ще продължи да носи екипа на Далас Маверикс. 36-годишният ветеран, който има шампионски пръстен с Мавс от 2011-а, подписва нов едногодишен договор на гарантирана стойност от $2.6 милиона с тексаския клуб, съобщи Шамс Чарания от "The Athletic".Въпреки че годините вече натежават на 178-сантиметровият пуерториканец, той имаше добри включвания през миналия сезон, когато оставяше средно по 7.7 точки и 3.9 асистенции за 15.5 минути на мач. Бареа ще започне своя 12-и сезон с екипа на Далас, като до момента е изиграл общо 637 двубоя с екипа на Маверикс. Пойнт гардът има и три години в Минесота Тимбъруулвс в периода 2011-а до 2014-а. Той изгради добри взаимоотношения с новото лице на Маверикс Лука Дончич. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 154 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1