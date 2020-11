Художествена гимнастика Четири финала за България при девойките на ЕП по художествена гимнастика в Киев 27 ноември 2020 | 17:16 Прочетена 113 0



копирано

България ще има представителки във всичките четири финала на отделните уреди при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика в столицата на Урайна - Киев. Националките Ева Брезалиева и Стиляна Николова изпълниха първата им поставена задача минимум - да има българка финалистка на всеки уред. Според регламента при девойките за финалите се класира по една гимнастичка от държава. Here are the junior finalists with ribbon!#echkyiv pic.twitter.com/IlAAfSa2Dn — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 27, 2020 На въже за медалите ще се бори Ева Брезалиева, която влезе с трета по сила оценка от 21.100 точки и с втора оценка за трудност на уреда.

На топка финалистка е Стиляна Николова, която се класира с четвърта по сила оценка - 21.925 точки. На бухалки конкуренцията за финала беше оспорвана до последното съчетание, а Ева Брезалиева успя да се класира с осми резултат и оценка 21.050 точки. На лента завладяващия танц на Стиляна Николова и донесе оценка от 21.100 и я класира за финалите с трети по сила резултат. Here are the junior finalists with clubs!#echkyiv pic.twitter.com/057pSKDH37 — European Gymnastics (@UEGymnastics) November 27, 2020 Изключително добро представяне на българките - смели, артистични, технични и пленяващи във всеки един компонент от играта си - с уред, с тяло, с присъствие на килима. Имаше и допуснати някои неточности, но трудността при всички е много голяма. По-рано днес за Киев отпътуваха двете българки при жените Боряна Калейн и Катрин Тасева, както и треньорките Бранимира Маркова и Марияна Памукова. По-късно днес е надпреварата при ансамблите на три обръча и два чифта бухалки, след което е награждаването отборно (девойки и ансамбли) и ансамбли многобой. Финалите на отделните уреди при девойките и при ансамблите е в събота, а в неделя състезанието завършва с многобоя при жените.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 113

1