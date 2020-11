Сакраменто добави още ръст в подкошието си

Сакраменто сътвори втора сделка за последните 48 часа. След като привлече центъра Хасан Уайтсайд, ръководството на "кралете" постигна разбирателство и с тежкото крило/център Франк Камински. Договорът на бившия избор №9 в Драфта е за една година, съобщи Ейдриън Войнаровски от ESPN.

Free agent F/C Frank Kaminsky has agreed to a one-year deal with the Sacramento Kings, his agent @KB_Sports of BDA Sports tell ESPN.