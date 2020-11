Бербатов: Тотнъм доказаха, че са сериозни претенденти за титлата

Бившият нападател на Тотнъм Димитър Бербатов е убеден, че в отбора имат право да мечтаят за титлата в Премиър лийг след силното начало на сезона и успеха над Манчестър Сити.

"С победата си над Манчестър Сити, Тотнъм доказаха, че са сериозни претенденти за титлата. Това беше чудесна победа и може би Жозе Моуриньо е искал мачът да се развие именно по този начин. Макар и да се възхищавам на търпеливия стил на игра с пасове и задържане на топката на земята, понякога ако играеш така и имаш 60-70% владеене на топката, пак можеш да загубиш, както стана със Сити срещу "шпорите". Сити не могат да променят своя стил на игра, а Тотнъм бяха много подготвени и фокусирани, като в крайна сметка те напълно си заслужиха победата. Това е голяма заявка. Показаха, че са готови и че тази година могат да спорят за титлата. Все още е рано, но мисля, че тя е в мислите на играчите и мениджъра, дори и да не го признават. Сигурен съм, че титлата е в мислите и на феновете, но сезонът е дълъг и постоянството ще е важен фактор. Въз основата на това, което видяхме досега, не можеш да виниш никого в Тотнъм за това, че започнаха да мечтаят. Все още е рано, но това може да е тяхната година.

