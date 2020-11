Марадона беше погребан в тесен семеен кръг

Легендата на световния футбол Диего Армандо Марадона беше погребан в близост до родителите си в частно гробище в Буенос Айрес.

Гениалният аржентинец почина на 60-годишна възраст в следствие на сърдечна недостатъчност в сряда в дома си в Тигре.



Тялото на Марадона беше откарано в гробището "Жардин де Бела Виста" от правителствения дворец "Каса Росада", където по-рано през деня стотици хиляди аржентинци се събраха, за да му отдадат последна почит.



На погребалната церемония присъстваха само роднини и най-близки приятели.

BUENOS AIRES: Remarkable scenes as hundreds of thousands of people line the highways and streets, stand of roofs and overpasses, to wave goodbye to Diego Maradona as his funeral procession passes. pic.twitter.com/ry1lLteygw — Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) November 26, 2020

Tens of thousands of weeping fans paid their respects to Diego Maradona, some chasing his coffin in the funeral procession. He has now been buried in a private ceremony. pic.twitter.com/Zv6twJidGU — SBS News (@SBSNews) November 27, 2020