Хеттрик за Влъхова в началото на алпийския сезон

Петра Влъхова продължава с невероятните си представяния през новия сезон и спечели паралелното състезание в полския зимен център Лех след победа (дисквалификация) над американката Паула Молцан във финалното спускане.

Different discipline, same winner!#PetraVlhova is the last woman standing in #lechzuers and wins a tight battle with amazing #PaulaMoltzan (1st podium for her )! #LaraGut completes the podium in 3rd! #fisalpine pic.twitter.com/sgF1v2m4bR