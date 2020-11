Баскетбол След 13 години и 860 мача: Марко Белинели напуска НБА и се събира с Теодосич 26 ноември 2020 | 17:55 - Обновена Прочетена 207 0



копирано





According to @Gazzetta_it, Marco Belinelli is signing a deal with his former team in Italy, Virtus Bologna.



Belinelli has played 13 years in the #NBA, going back to 2007. — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 26, 2020 Ветеранът Марко Белинели слага край на своята 13-годишна кариера в НБА и се завръща в Италия. Според информация на "La Gazzetta Dello Sport" 34-годишният стрелец отново ще облече екипа на първия си професионален отбор - италианския Виртус Болоня. Белинели, който е свободен агент, не е получил достатъчно добри оферти от клубовете отвъд Океана и е взел решението да се завърне в своята родина 13 години, след като бе избран в Драфта и облече екипа на Голдън Стейт Уориърс. Ако трансферът се осъществи, то Белинели ще си партнира с легендарния плеймейкър Милош Теодосич, който също премина в италианския тим след неуспешния си престой в Лос Анджелис Клипърс. В момента Виртус се намира на четвърта позиция в италианското първенство с баланс 5-3, но в ЕвроКъп се представя на страхотно ниво и е лидер в група "C" със 7 победи от 7 мача. В 13-годишната си кариера в НБА Белинели изигра общо 860 мача, в които остави средно по 9.7 точки, 2.1 борби и 1.7 асистенции при 42% стрелба от полето и 37% от тройката. Защитавал е цветовете на Голдън Стейт, Торонто, Ню Орлиънс, Чикаго, Сан Антонио, Шарлът, Атланта и Филаделфия, като за последно бе играч на "шпорите", с които спечели единствения си пръстен в Лигата - през 2014-а. През миналия сезон ветеранът остави средно по 6.3 точки за 15.5 минути игрово време в ротацията на старши треньора Грег Попович. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 207

1