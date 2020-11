ФИФА свали наполовина знамената в памет на Марадона

Международната футболна федерация (ФИФА) свали наполовина знамената на централата на организацията в памет на Диего Марадона. Аржентинската футболна легенда почина в сряда на 60-годишна възраст. Причината за смъртта му е остра сърдечна недостатъчност. "Всички ние скърбим за смъртта на великия Диего Марадона", се казва в съобщението на ФИФА.

Flags are flying at half-mast at the Home of FIFA today as we all mourn the passing of the late, great Diego Maradona. pic.twitter.com/44TuY1wCGT