Шампионска Лига Сънародник на Диего пресъздаде емблематичен момент от кариерата му 26 ноември 2020 | 17:50 - Обновена Прочетена 807 0



копирано



Ajax’s Nicolás Tagliafico paid tribute to Diego Maradona last night in a special way.



He imitated Diego's iconic warm up and they even played the same music as back then. pic.twitter.com/TDbtCJAvEx — FutbolBible (@FutbolBible) November 26, 2020

Въпросният мач между Байерн и Наполи беше реванш от полуфиналите в турнира за Купата на УЕФА и завърши 2:2. Италианците продължиха напред след успех с 2:0 в първата среща, а на финала надвиха друг германски съперник - Часове след смъртта на Диего Марадона аржентинският национал Николас Таляфико почете по оригинален начин славния си сънародник. Преди двубоя на неговия Аякс с Митдиланд от Шампионската лига защитникът изкопира емблематичната загрявка на великия Диего Армандо от 1989 година преди сблъсъка Байерн (Мюнхен) Наполи . Преди 31 години Марадона не спря да подскача на фона на парчето “Life is Life” на австрийскaта група Opus. В Амстердам нарочно пуснаха същата песен и Таляфико влезе в ролята на световния шампион от 1986 г.Въпросният мач между Байерн и Наполи беше реванш от полуфиналите в турнира за Купата на УЕФА и завърши 2:2. Италианците продължиха напред след успех с 2:0 в първата среща, а на финала надвиха друг германски съперник - Щутгарт , след 2:1 и 3:3, като Марадона вкара единия от головете.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 807 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1