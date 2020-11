Баскетбол Александър Везенков изкарал COVID-19 26 ноември 2020 | 17:30 - Обновена Прочетена 185 0



Българският национал Александър Везенков е сред четиримата баскетболисти на Олимпиакос, заразени с COVID-19, и в момента се намира под карантина в Гърция, информира BGBasket.com . Крилото няма да може да вземе участие както в днешния мач на "червено-белите" с Баскония, така и в двубоите на националния ни отбор от квалификациите за ЕвроБаскет 2022.Везенков се чувства добре и е изкарал вируса без симптоми. Изтичащата скоро карантина обаче не му позволява да се присъедини към "лъвовете" в "балона" в Сараево, където националите ни ще изиграят следващите си два двубоя. България се изправя срещу Босна и Херцеговина утре от 22:00 и срещу Гърция в неделя от 19:00.

